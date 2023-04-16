وأضاف الوزير المجرى- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "تلتزم الحكومة بتلبية مصالح المجتمع الزراعي المجري، ولهذا السبب وفي ظل عدم وجود تدابير ذات مغزى من الاتحاد الأوروبى، تحظر مؤقتًا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، فضلاً عن عدد من المنتجات الزراعية الأخرى".



وأشار إلى أن المنتجين الزراعيين الأوكرانيين يستخدمون طرقًا محظورة في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لهم بتجنب التكاليف غير الضرورية وتصدير كمية كبيرة من لحوم الدواجن والبيض والعسل إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى محاصيل الحبوب والبذور الزيتية، ونتيجة لذلك، يُحرم مزارعو أوروبا الوسطى من فرصة بيع منتجاتهم الخاصة.



ووفقًا لوزارة الزراعة المجرية، سيظل الحظر ساريًا حتى 30 يونيو 2023، وبحلول ذلك الوقت، تتوقع بودابست أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة الإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية وضمان ظروف سوق عادلة للزراعة الأوروبية.



وكانت بولندا قد أعلنت، سابقا، أن استيراد الحبوب من أوكرانيا تسبب في احتجاج المزارعين البولنديين الذين قالوا إنه بدلاً من أن يتم تصديرها إلى دولة ثالثة، فإن الحبوب، وهي أرخص من الحبوب البولندية، تم شراؤها من قبل الشركات في بولندا، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.



وسمحت بولندا بعبور تصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها في مواجهة صعوبات التصدير في البلاد، بعد غزوها من قبل روسيا.