اللؤلؤ والأحجار الكريمة تتصدر قائمة أهم سلع صدرتها مصر إلى الإمارات عام 2022

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2022، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10.6%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، وتوزعت وفقا لما يلي :

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.5%.