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من محدودى الدخل..

الكهرباء: تقسيط المديونيات للمواطنين ذوى الدخل المحدود على أطول مدة دون فوائد

الأحد، 16 أبريل 2023 06:00 ص
الكهرباء: تقسيط المديونيات للمواطنين ذوى الدخل المحدود على أطول مدة دون فوائد وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن الوزير وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة وخاصة بالقطاع المنزلى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت بالالتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات بتقسيط المديونيات للمواطن على أطول مدة وبدون فوائد.

وأشار المصدر،  إلى أن  وزير الكهرباء شدد فى تعليماته لرؤساء الشركات بأن من يسيئ التعامل مع المواطنين أو يخالف الضوابط والقوانين سيتم إحالته للتحقيق مهما كان منصبه، مشيرا إلى أن اللجان القانونية للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بتحويل المقصرين من العاملين بالوزارة للشئون القانونية فى حالة التقصير في حق المواطن.

وأوضح المصدر، أن هناك ضوابطا تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتيين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

رفع عدادات الكهرباء

رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء

اليوم السابع بلس



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