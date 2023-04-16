وقال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - إن العملية مستمرة لحين تنفيذ أهدافها ضمن مراحل عمليات "سيوف الحق".



وأضاف ان المناطق التي يتم استهدافها مناطق معقدة وبعيدة صحراويا يعتقد التنظيم الارهابي أنها بعيدة عن المنال من القوات العراقية.