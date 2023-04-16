أعلنت العمليات المشتركة العراقية أن قواتها نجحت فى تدمير عدد من الأنفاق والأوكار التى يستخدمها مسلحو تنظيم "داعش" فى صحراء الأنبار غربى البلاد، مشيرة إلى أن القوات ضبطت عددا من الأسلحة والاعتدة.
وقال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - إن العملية مستمرة لحين تنفيذ أهدافها ضمن مراحل عمليات "سيوف الحق".
وأضاف ان المناطق التي يتم استهدافها مناطق معقدة وبعيدة صحراويا يعتقد التنظيم الارهابي أنها بعيدة عن المنال من القوات العراقية.
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