العثور على جثة مجهولة لشاب غريق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر غريق فى ترعة بشارع محمد علي أمام محطة المياه هيئة قناة السويس وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة لشاب فى ترعة بشارع محمد علي أمام محطة المياه هيئة قناة السويس دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة وتم التحفظ عليهآ بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب التعرف على هويته والتوصل إلى ذويه.