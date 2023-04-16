وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربى الصين، وأرسل القمر الصناعى "فنجيون - 3 07" إلى مداره المحدد مسبقا.



ولفتت الوكالة إلى أن القمر الصناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".