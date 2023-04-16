وشارك أكثر من 4000 شخص -وفقا لوكالة الأنباء الصينية- اليوم /الأحد/ فى جهود الإطفاء بمساعدة 280 سيارة إطفاء وثلاث طائرات هليكوبتر.



وذكر مقر مكافحة الحرائق فى مدينة يويشى الصينية أنه تم إخماد الحريق فى حى جيانجتشوان، فيما تمت السيطرة أيضا على الحريق فى حى هونجتا.



واندلع حريق الغابة يوم الثلاثاء فى بلدة بحى جيانجتشوان وامتد إلى المناطق المجاورة.



ويوم أمس السبت أصدرت خدمة الأرصاد الجوية في مقاطعة يوننان أول إنذار باللون الأحمر ضد حرائق الغابات هذا العام، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار وجاف في سبع مدن وولايات خلال الأيام الخمسة المقبلة.