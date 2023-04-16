السيطرة على حريق بعقار في الأقصر وإصابة 3 سيدات بضيق تنفس وتشنجات

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى أحد العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، والذى أسفر عن إصابة 3 مواطنين بضيق تنفس وتشنجات نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع قبل إمتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة، وتبين إصابة 3 مواطنين جراء الدخان المتصاعد من النيران، وهم كل من "آية محمود" 22 سنة، و"دعاء عيد" 18 سنة، و"رانيا سيد" 18 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مخزن سماد كيماوى ملك أحد المواطنين بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق محدود فى مخزن سماد كيماوى بمدينة إسنا، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.