وأشار خلال لقائه سفير جمهورية طاجيكستان لدى العراق زبيد الله زبيد زاده ، وتسلمه دعوة رسمية لزيارة طاجيكستان، اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية " واع" ، إلى ضرورة فتح السفارة الطاجيكية في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى لقائه مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وموقف طاجيكستان الداعم فى المؤتمر.



من جهته، أعرب سفيرطاجيكستان عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والطاجيكي في التقدم والرفاه، كما عبّر عن أمله بفتح سفارة بلاده فى بغداد.