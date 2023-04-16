اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: مقتل 3 جنود سوريين فى هجوم بطائرة مسيرة

الأحد، 16 أبريل 2023 04:00 ص
الدفاع الروسية: مقتل 3 جنود سوريين فى هجوم بطائرة مسيرة الارهاب فى سوريا
ا ش ا

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قال أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف فى سوريا، إن عناصر من الجماعات الإرهابية استخدموا طائرات مسيرة لمهاجمة مواقع قوات الحكومة السورية فى محافظة اللاذقية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.

وأوضح أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل هجوم واحد بالقنابل وغارتين بطائرتين بدون طيار فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب"، وفقا لوكالة تاس الروسية.


وتابع المسؤول الروسى أن العملية "نفذها الحزب الإسلامى التركستانى جماعة إرهابية المحظورة فى روسيا واستهدفت مواقع لقوات الحكومة السورية قرب مستوطنات فى محافظة اللاذقية".


وأضاف "نتيجة هذه الهجمات قتل ثلاثة جنود سوريين وجرح اثنان".


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