اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: صرف 60% من مقررات أبريل حتى الآن

الأحد، 16 أبريل 2023 10:50 ص
التموين: صرف 60% من مقررات أبريل حتى الآن وزارة التموين
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 60 % من مقررات شهر أبريل الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة الثامنة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
وفي إطار حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة  بأسعار مخفضة تصل لـ 30% فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان" ، كما افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين العديد من المعارض، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ،كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات، كذلك طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أولا بأول، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة .
 
 

التموين

مقررات أبريل

السلع الغذائية

أسعار السلع التموينية

السلع المدعمة

أسعار السلع التموينية المدعمة



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة

الجمعة، 31 مارس 2023 12:00 ص

التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يومياً ضمن السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

الخميس، 30 مارس 2023 12:01 م

"التموين" تطرح المنتجات الغذائية بالمنافذ استعدادا لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:00 ص

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع المدعمة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:00 ص

التموين تؤكد صرف السلع المدعمة لـ64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة