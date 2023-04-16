اليوم السابع
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التحقيقات: السيدتان المتهمتان بسرقة المواطنين بأسلوب النشل نفذتا 3 جرائم سابقة

الأحد، 16 أبريل 2023 12:00 ص
التحقيقات: السيدتان المتهمتان بسرقة المواطنين بأسلوب النشل نفذتا 3 جرائم سابقة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن السيدتين المتهمتين بتكوين تشكيل عصابي تخص نشاطه في سرقة المواطنين في منطقة الموسكى، بأسلوب النشل اعترفتا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
كانت النيابة قررت حبس السيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
ونجحت الجهود في ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل".
 
 
 

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