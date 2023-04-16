اليوم السابع
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البيئة: الاستفادة من موارد التمويل المتاحة لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الفترة المقبلة

الأحد، 16 أبريل 2023 12:12 م
البيئة: الاستفادة من موارد التمويل المتاحة لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الفترة المقبلة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت ــ منال العيسوي

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شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة وضع أولويات الإستفادة القصوي من موارد التمويل الحالية،  لتشغيل مصانع التدوير والمحطات الوسيطة فى منظومة المخلفات بالمحافظات، وضرورة  العمل على الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام المالى الحالى.
 
وأضافت وزيرة البيئة فى تصريحات صحفية، أنه تم تطوير آليات التنفيذ للمنظومة من أجل مواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية، حيث ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية، وكذلك إشراك القطاع الخاص بالشكل الذى لن يؤثر على كفاءة تنفيذ منظومة المخلفات، مؤكدة أنه سيتم من خلال وضع مجموعة من الأولويات للمدافن ومصانع المخلفات التى تم تخصيصها بالفعل خلال الفترة المقبلة.
 
ووجهت وزيرة البيئة، بالحرص على  سرعة تشغيل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بمنظومة المخلفات الصلبة، سواء المرتبطة بمصانع التدوير او المدافن الصحية الآمنة فى بعض المحافظات، بعد أن تم استلامها خلال الفترة الماضية، بالتوازى  مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات بالمحافظات، و تقديم خدمات النظافة والجمع، وأهمية دور القطاع الخاص التشغيل للمشروعات والمساهمة في تحقيق الاستدامة لمنظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها وتحفيز الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، الخاص بتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، وإحداث تغيير حقيقى على مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين بها.

المخلفات

تغير المناخ

منظومة المخلفات

مصانع المخلفات

إعادة التدوير

خدمات الجمع والمخلفات



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