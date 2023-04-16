اليوم السابع
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الاستماع لأقوال أسرة شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الوراق

الأحد، 16 أبريل 2023 12:32 م
الاستماع لأقوال أسرة شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الوراق سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة شاب لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في الوراق، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، حيث أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة، وباشرت التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بوفاة شاب يدة عقب إصابته بصعق كهربائي في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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