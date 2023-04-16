الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من مدينة القدس.



وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال أشقاء، بعد مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه فجرا، في حي بطن الهوى، ببلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين عقب مداهمة وتفتيش منازلهم في بلدة "الطور".



وأشارت الهيئة إلى أن تلك القوات اعتقلت ستة شبان، من البلدة القديمة عقب مداهمة منازلهم، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة "الرام" شمال القدس، خارج جدار الفصل العنصرى.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال مواطنين اثنين من بلدة "عزون" بمحافظة قلقيلية شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال سبعة من مناطق متفرقة بمحافظة "جنوب لحم" إلى الجنوب من القدس، وجرى اعتقال واحد من بلدة "السموع"، جنوب محافظة الخليل الجنوبية.