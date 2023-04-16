الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا

ترأس نيافة الأنبا يواقيم اسقف إسنا وأرمنت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة العذراء مريم بإسنا، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشارك فى فعاليات صلاة قداس عيد القيامه المجيد أباء كنيسة العذراء مريم بإسنا، وأيضًا يشارك الكثير من الأخوه الأقباط، حيث أنه فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه قيادات أمن الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد وكان فى استقباله القس محروس كرم راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان فى استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيبل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمودة والتسامح التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء فى بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

رافق المحافظ لتقديم التهانى، السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، واللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر.