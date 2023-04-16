الأرجنتين تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1991.. وارتفاع الأسعار 104.3%

فاطمة شوقى

تمر الأرجنتين، بلحظة صعبة في اقتصادها، حيث سجلت أعلى معدل تضخم في 12 شهرًا في مارس ، وهي الفترة التي ارتفعت فيها أسعار المستهلك بنسبة 104.3٪ ، حسبما أفاد معهد الإحصاء الحكومي.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن معدل التضخم بلغ فى مارس 7.7% وهو أعلى مستوى منذ عقدين، حيث كان مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس أعلى مستوى شهري منذ عام 2002 وثاني أعلى مستوى منذ عام 1991، وبلغ معدل التضخم المتراكم لهذا العام 21.7٪ وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 104.3٪.

وأوضحت الصحيفة أن معظم المستشارين الاقتصاديين في الأرجنتين تفاجأوا بهذا الرقم خاصة وأنهم كانوا قد استبعدوا تسارع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال الشهر الثالث من العام الا ان التضخم حقق رقم قياسى جديد فى هذا الشهر.

كما كشف المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم المتراكم خلال الربع الأول من العام بلغ 21.7٪ ، فيما تجاوز ارتفاع الأسعار على أساس سنوي مرة أخرى ثلاثة أرقام وبلغ 104.3٪. وبلغ معدل التضخم الأساسي من جانبه 7.2٪.

وكان القسم الأعلى زيادة خلال شهر مارس هو "التعليم" بنسبة زيادة قدرها 29.1٪ ، وذلك بسبب الزيادات في جميع المستويات التعليمية في بداية العام الدراسي. وفي هذا الصدد ، سجلت الزيادات في الملابس والأحذية (9.4٪) ، الأغذية والمشروبات غير الكحولية (9.3٪) ، المشروبات الكحولية والتبغ (8.3٪) ، المطاعم والفنادق (7.9٪).

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أعلن الاسبوع الماضى، أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينيس آيرس 28.8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022.

ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهراً مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31.91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.