استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم و عيد الفطر المبارك ، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وخاصة بمعارض أهلاً رمضان، مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية في نوبتجيات علي مدار اليوم، مؤكدةً علي رفع حالة الإستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة الأعياد في حال الاحتياج لذلك.

ووجهت نائب محافظ البحيرةبتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكذلك رفع مستوى نظافة الميادين والحدائق والمتنزهات، رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية .