ارتفاع عدد المتوفين لـ5 بعد انتشالهم من داخل بيارة صرف صحى بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

ارتفع عدد المتوفين لـ5 أشخاص بعد انتشال رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية لـ3 عمال منذ قليل وأصيب عامل ونقلوا إلى المستشفى، كما أصيب 2 من رجال الحماية باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وكان رجال الانقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة، يبحثون على 3 عمال إثر انهيار بيارة صرف صحى عليهم عمقها 15 مترا وبعرض 2 متر، وذلك اثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان بعدما تم استخراج 3 عمال ظهر اليوم منهم عاملان متوفيان ومصاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الاهالى بانهيار بيارة علي عدد من العمال فى منطقة حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهارت الحفر علي 6 عمال توفى منهم 5 وأصيب أخر نقل الي المستشفى ،بعدما بذل رجال الإنقاذ جهودا كبيرة لانتشالهم بعد مواجهة صعوبة بالغة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.