اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 05:23 م
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إنقاذ عمال أصيبوا باختناق خلال مشاركتهم فى توصيل الصرف بعزبتين بحلوان.. صور

الأحد، 16 أبريل 2023 05:03 م
إنقاذ عمال أصيبوا باختناق خلال مشاركتهم فى توصيل الصرف بعزبتين بحلوان.. صور موقع الحادث
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عمليات انقاذ عدد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم فى أعمال الدفع النفقى لتوصيل الصرف الصحى بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان.

 

وأسفر الحادث عن بعض حالات الوفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وفى السياق تم تنفيذ أعمال الرصف بشارع ورش العمرة والواقع مابين العزبتين القبلية والبحرية بدءا من كمين 15 مايو حتى أعمال مشروع الصرف الصحى القائم حاليًا بالشارع ذاته فى إطار الخطة الاستثمارية بالحى للعام المالى 2022 -2023 حرصا على رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على المشهد الحضارى والجمالى للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية. 

 

ويتم تطوير شارع ورش العمره، الذى يعد شارع حيوى وهام بالمنطقة التى تربط مناطق العزبة القبلية والبحرية وقلب حلوان الممتد لشارع منصور بكمين مدينة 15 مايو

 

 
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