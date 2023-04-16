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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

الأحد، 16 أبريل 2023 12:03 ص
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 7 عمال محاجر، فى انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي في اتجاه قرية الشرفا بشرق النيل بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4265 ن ر ج، نصف نقل، بطريق المنيا الجديدة في إتجاه قرية الشرفا بشرق النيل، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 7 عمال محاجر كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم وهم: حمادة شعبان 30 عاما، طارق عبد الحكيم 28 عاما، مصطفي علي 27 عاما، شعبان جبر 20 عاما، عماد طه 22 عاما، يقيمون في قرية الشرفا، ومحمد ناجي 27 عاما، محمد عبده 24 عاما، يقيمان بقرية الدوادية.
 
تم نقل الصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

مديرية الامن

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