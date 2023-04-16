إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على وصلة أم قمر فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة السوزوكى التى يستقلونها على طريق وصلة أم قمر بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكى على وصلة أم قمر بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من عبدالله حسين على 30عاما مصاب كدمات بالصدر ومحمد السيد إبراهيم 29 عام مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير مصاب كدمات وأشرف السيد عبد الفتاح28 عام مقيم المنايف مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.