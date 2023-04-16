إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى مختلف أرجاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، مساء السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق وفقد سيطرته عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربى بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بعد كوبرى أبو صير بحوالى 2 كيلو بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الطريق أمام المارة، وتبينّ إصابة 3 أشخاص وهم كل من: محمد حسن على خليفة، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وهنية حسن على خليفة، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، ومعتز حسن شعبان السيد، 17 سنة، مُصاب بكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.