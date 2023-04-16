إجراءات مكثفة بصحة البحيرة لمواجهة حالات التسمم الغذائى خلال الأعياد

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على إتمام الاستعدادات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال الأعياد خاصة شم النسيم والذى يتزامن مع شهر رمضان، وكذلك عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه وضع خطة متكاملة لمواجهة أى أحداث طارئه خلال أيام الأعياد، ومنها توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال، وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية داخل كافة المستشفيات، كما سيتم زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ بالمستشفيات إلى الضعف مع رفع درجة التأهب بمرفق الإسعاف.

وشدد وكيل وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لمواجهة أى حالات تسمم غذائى، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائى وإخطار إدارة المستشفيات لرفع درجة الاستعداد بها لاستقبال أى حالات تسمم غذائى .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية التموين لسحب عينات من السلع المعروضة بالأسواق خاصة الأسماك المملحة والمدخنة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى التشديد على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها من ناحية الاشتراطات الصحية و الشهادات الصحية و اخذ عينات من المنتج وارساله للفحص المعملى وذلك للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الإصابة بالتسمم الغذائى.