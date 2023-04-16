اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أ ش أ: سفارة روسيا بالسودان: على اتصال مع مواطنينا ولم تقع اشتباكات بمحيطنا

الأحد، 16 أبريل 2023 01:19 ص
أ ش أ: سفارة روسيا بالسودان: على اتصال مع مواطنينا ولم تقع اشتباكات بمحيطنا روسيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السفارة الروسية لدى السودان، أنها على اتصال مع المواطنين الروس، وتعمل على تثبيت نداءات رعاياها حول كيفية التصرف حال انزلقت الأوضاع نحو الأسوأ.
 
وقال القنصل الروسي في السودان، جيورجي أمبارتسوميان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - "كانت هناك نداءات توضيحية من المواطنين الروس حول كيفية التصرف حال تفاقمت الأوضاع، ونحن على اتصال بجميع الروس"، مبينا في الوقت نفسه أنه لم تقع أي اشتباكات في محيط السفارة الروسية هناك، وأن السفارة حاليا في وضع أمني مشدد.
 
وكانت السفارة الروسية لدى السودان قد عبرت - في وقت سابق اليوم - عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.

السودان

روسيا

سفارة روسيا فى الخرطوم

الخرطوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة