اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ ش أ: سفارة الهند لدى الخرطوم تحث الهنود على تأجيل سفرهم للسودان

الأحد، 16 أبريل 2023 01:03 ص
أ ش أ: سفارة الهند لدى الخرطوم تحث الهنود على تأجيل سفرهم للسودان الهند
أ ش أ

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حثت السفارة الهندية لدى الخرطوم السبت مواطنيها، على تأجيل خططهم للسفر إلى السودان، بسبب تطورات الأوضاع الراهنة هناك . 
 
وذكرت السفارة الهندية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أنه يتعين على الهنود الذين يخططون للسفر إلى السودان تعليق خططهم وتأجيل سفرهم فى الوقت الراهن .
 
وناشدت السفارة الهندية لدى الخرطوم مواطنيها التحلى بالهدوء وانتظار صدور أي تعليمات أو ارشادات جديدة فيما يتعلق بمسألة سفرهم للسودان ، وذلك حرصاً على ضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأحداث هناك.

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