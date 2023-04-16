أوبزرفر: تفاقم أزمة إضرابات الأطباء والممرضين فى بريطانيا مع زيادة عدد المنضمين

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "أوبزرفر" أن أعضاء أكبر اتحاد تمريض في إنجلترا سيصوتون على الانضمام إلى إضراب ضخم من شأنه أن يؤدي إلى تحرك جماهيري من قبل الممرضين في كل أمانة مستشفى في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة التصعيدية التي اتخذتها الكلية الملكية للتمريض لإجراء تصويت وطني واحد - بدلاً من إجراء تصويت فى كل أمانة مستشفى كما فعلت في أكتوبر الماضي - سيعني ، إذا تم تمريرها ، ضعف عدد المستشفيات التي تتأثر بحركة إضراب الممرضين.

وحذر أطباء مبتدئون يوم السبت من أنهم قد ينسقون العمل مع نقابة الممرضين إذا خلص تصويت الأعضاء للسماح بمزيد من الإضرابات.

قال الدكتور فيفيك تريفيدي، الرئيس المشارك للجنة الأطباء المبتدئين: "العمل المنسق في المستقبل هو بالتأكيد شيء يجب أن نفكر فيه". يمكن أن تشمل الخيارات الإضراب في نفس التواريخ."

وأضاف: "مثل الأطباء ، تعرض الممرضون لتخفيضات في الأجور مقارنة بالتضخم. نحن مهن مختلفة ، لكننا في الأساس نكافح من أجل نفس الشيء. إذا كان من الممكن القيام بذلك بطريقة تحافظ على السلامة ولكنها تزيد من الضغط على الحكومة ، فهذا شيء سنكون على استعداد للنظر فيه ".

وقال السير جوليان هارتلي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، في مقابلة مع قناة سكاى نيوز يوم السبت، إن الإضراب المنسق سيكون "غير مسبوق تمامًا" و "منطقة مجهولة".

وقالت الكلية الملكية للتمريض إنها لا تخطط في الوقت الحالي لتنسيق العمل مع الأطباء.

جاء قرار الإضراب عالي المخاطر الذي اتخذته الكلية الملكية للتمريض عقب إعلانها يوم الجمعة أن أعضائها قد رفضوا عرضًا حكوميًا بزيادة في الأجور بنسبة 5% هذا العام ودفع نقدي للعام الماضي ، على الرغم من توصية قيادة النقابة بالموافقة.