أسوشيتد برس: ترامب جمع أكثر من 34 مليون دولار لحملته منذ توجيه اتهامات له

كتبت ريم عبد الحميد

استطاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يجمع اكثر من 34 مليون دولار لحملته الانتخابية لخوض سباق البيت الأبيض 2024 منذ بداية العام، فى ظل دفعة كبيرة من التبرعات التي حصلت عليها الحملة منذ الاتهامات الجنائية التي وجهت إليه فى نيويورك، بحسب مصادر من الحملة. واقترب إجمالي ما حصل عليه ترامب منذ توجيه الاتهامات له فى 30 مارس من إجمالي ما جناه خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن أحدث تقارير جمع التبرعات الخاصة بترامب، والذى تم تقديمه أمس السبت للجنة الانتخابات الفيدرالية يظهر أنه جمع أكثر من 18.8 مليون دولار بين حساب حملته الرئيسى وحساب مشترك لجمع التبرعات خلال الأشهر الثلاثة من العام، وفقا للحملة.

وفى الفترة من الأول من يناير حتى 31 مارس، جاء 4 مليون دولار بعد توجيه اتهام لترامب فى 30 مارس من قبل هيئة محلفين كبرى فى مانهاتن فى قضية تتعلق بأموال تم دفعها للمثلة الإباحية ستورمى دانيالز أثناء الحملة الانتخابية عام 2016، أى أنه جمع 4 مليون دولار فى يوم واحد.

وبدأ ترامب جمع الأموال مع انطلاق الأخبار التى تتحدث عن توجيه اتهام له، وقالت حملته إنه اخذ 15.4 مليون دولار منذ إعلان الاتهامات.

وحاول ترامب، الذى يواجه عدة تحقيقات جنائية أخرى، استخدام أزماته القانونية من أجل حشد أنصاره، وزعم أن كل القضايا مسيسة. وصور الاتهامات الموجهة له فى نيويورك بأنه تدخل فى الانتخابات، لكنه أشار أيضا إلى أنه ربما تساعده فى الفوز.

وهيمن ترامب على السباق الجمهورى فى المراحل الأولى من سباق الانتخابات الرئاسية، إلا أن العديد من كبار المانحين للحزب الجمهورى كان يبحثون إرسال دعمهم لمناطق أخرى هذه المرة. وحتى ما قبل توجيه اتهامات له، كانت حملة ترامب متخلفة فى جمع المبالغ الكبرى التي اعتاد جمعها فى أيام وأحيانا فى ساعات اثناء توليه الرئاسة.