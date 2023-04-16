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أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجة القبلى

الأحد، 16 أبريل 2023 01:46 م
أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجة القبلى أسعار تذاكر القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، وذلك حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد .
 
أسعار تذاكر قطارات التهوية الديناميكية من محطة القاهرة لمحطات الوجه القبلى:
 
- الواسطى: سعر التذكرة 20 جنيها.
 
- الفيوم: سعر التذكرة 25 جنيها.
 
- بني سويف: سعر التذكرة 25 جنيها.
 
- مغاغة: سعر التذكرة 30 جنيها.
 
- بني مزار: سعر التذكرة 30 جنيها.
 
- المنيا: سعر التذكرة 40 جنيها.
 
- ملوى: سعر التذكرة 45 جنيها.
 
- ديروط: سعر التذكرة 45 جنيها.
 
- القوصية: سعر التذكرة 50 جنيها.
 
- أسيوط: سعر التذكرة 50 جنيها.
 
- أبوتيج: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- صدفا: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- طما: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- طهطا: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- المراغة: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- سوهاج: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- المنشأة: سعر التذكرة 55 جنيها.
 
- جرجا: سعر التذكرة 60 جنيها.
 
- فرشوط: سعر التذكرة 60 جنيها.
 
- نجع حمادى: سعر التذكرة 65 جنيها.
 
- دشنا: سعر التذكرة 65 جنيها.
 
- قنا: سعر التذكرة 65 جنيها.
 
- قفط: سعر التذكرة 70 جنيها.
 
- قوص: سعر التذكرة 70 جنيها.
 
- الأقصر: سعر التذكرة 70 جنيها.
 
- اسنا: سعر التذكرة 75 جنيها.
 
- ادفو: سعر التذكرة 80 جنيها.
 
- كلابشة: سعر التذكرة 85 جنيها.
 
- كوم امبو: سعر التذكرة 85 جنيها.
 
- دراو: سعر التذكرة 85 جنيها.
 
- أسوان: سعر التذكرة 85 جنيها.
 
 
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