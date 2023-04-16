أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجة القبلى

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، وذلك حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد .

أسعار تذاكر قطارات التهوية الديناميكية من محطة القاهرة لمحطات الوجه القبلى:

- الواسطى: سعر التذكرة 20 جنيها.

- الفيوم: سعر التذكرة 25 جنيها.

- بني سويف: سعر التذكرة 25 جنيها.

- مغاغة: سعر التذكرة 30 جنيها.

- بني مزار: سعر التذكرة 30 جنيها.

- المنيا: سعر التذكرة 40 جنيها.

- ملوى: سعر التذكرة 45 جنيها.

- ديروط: سعر التذكرة 45 جنيها.

- القوصية: سعر التذكرة 50 جنيها.

- أسيوط: سعر التذكرة 50 جنيها.

- أبوتيج: سعر التذكرة 55 جنيها.

- صدفا: سعر التذكرة 55 جنيها.

- طما: سعر التذكرة 55 جنيها.

- طهطا: سعر التذكرة 55 جنيها.

- المراغة: سعر التذكرة 55 جنيها.

- سوهاج: سعر التذكرة 55 جنيها.

- المنشأة: سعر التذكرة 55 جنيها.

- جرجا: سعر التذكرة 60 جنيها.

- فرشوط: سعر التذكرة 60 جنيها.

- نجع حمادى: سعر التذكرة 65 جنيها.

- دشنا: سعر التذكرة 65 جنيها.

- قنا: سعر التذكرة 65 جنيها.

- قفط: سعر التذكرة 70 جنيها.

- قوص: سعر التذكرة 70 جنيها.

- الأقصر: سعر التذكرة 70 جنيها.

- اسنا: سعر التذكرة 75 جنيها.

- ادفو: سعر التذكرة 80 جنيها.

- كلابشة: سعر التذكرة 85 جنيها.

- كوم امبو: سعر التذكرة 85 جنيها.

- دراو: سعر التذكرة 85 جنيها.

- أسوان: سعر التذكرة 85 جنيها.