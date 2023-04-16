أحمد شيبه ينظم حفل إفطار فى القبارى بالإسكندرية: أهلى وناسى فوق رأسى.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

نظم المطرب الشعبى أحمد شيبه اليوم الأحد، حفل إفطار جماعى بمنطقة القبارى مسقط رأسه التابعة لحى غرب بمحافظة الإسكندرية.

وحرص المطرب احمد شيبة، على توزيع العصائر ووجبات الافطار على الحاضرين من أهالى منطقة القبارى، فى حفل الافطار التى ينظمها الفنان وسط أجواء رمضانية وفرحة عارمة من أهالى المنطقة.

وأكد المطرب أحمد شيبة، خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنها عادة كل عام يحتفل بها وسط أهالى المنطقة من عادات شهر رمضان المبارك.

وأوضح أحمد شيبة، أن شهر رمضان له من العادات والتقاليد التى نمارسها ونتظرها كل عام وهو شهر المحبة والرحمة والغفران، وكل عام أقوم بنتاول الافطار فى شهر رمضان مع أهالى منطقة القبارى أهلى وناسى، مشيرا إلى أن تنظيم مائدة الإفطار وهو شعور بالمحبة والعرفان التى لأسرتى وأصدقائى فى الإسكندرية.



أحمد-شيبة-مع-أهالي-منطقته-بالإسكندرية



أحمد-شيبة-وسط-أهالي-منطقة-القباري-بالإسكندرية



أحمد-شيبة-يشارك-في-توزيع-الطعام-علي-الصائمين



أحمد-شيبة-يقدم-العصائر-بمنطقة-القباري-الإسكندرية



أحمد-شيبة-يقدم-الوجبات-للصائمين



أحمد-شيبة-يقدم-الوجبات-للصائمين-في-الاسكندرية



شيبة-خلال-مائدة-الإفطار-في-الاسكندرية



مائدة-إفطار-المطرب-احمد-شيبة