اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أحمد الطلحى: الصمت عن الكلام عبادة تنجى من النار.. فيديو

الأحد، 16 أبريل 2023 03:58 م
أحمد الطلحى: الصمت عن الكلام عبادة تنجى من النار.. فيديو الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من آفات اللسان، ووجه إلى فضيلة الصمت، مستشهدا بحديث الحديث النبوي حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، قيل لرسول الله ﷺ ما النجاة في الفتن؟ قال ﷺ املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك.
 
وأشار الطلحي، إلى أن الصمت عبادة تنجى العبد لكنها نادرة فى زماننا، وعلينا أن نعبد الله بهذه العبادة حتى لا تصل بنا ألسنتا إلى النار، حيث قال: ﷺ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار، وقال ﷺ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 
 
واستكمل الطلحي، أن النبى حذرنا من سوء استخدام اللسان وأمرنا بعبادة الصمت حتى ننجو، حيث قال ﷺ يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 
 
وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.
 
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 
 
 
 
 
 

قناة الناس

الشركة المتحدة

شهر رمضان

الطلحي



الموضوعات المتعلقة

إلهي وخالقي.. اسمع بقلبك دعاء مصطفى حسني على قناة "الناس".. فيديو

السبت، 15 أبريل 2023 10:36 م

مصطفى حسني بقناة "الناس": الحمد والدعاء استكمال بنائك للتوكل على الله.. فيديو

السبت، 15 أبريل 2023 10:36 م

المفتى بـ"قناة الناس" إذا فُقدت المودة والرحمة فى الأسرة حل العنف مكانهما

السبت، 15 أبريل 2023 07:41 م

قناة الناس تذيع لأول مرة مقرأة قرآن من حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين

السبت، 15 أبريل 2023 02:48 م

مصطفى حسنى لـ"قناة الناس": بعض المطلقين يقومون بسلوكيات تخريبية

السبت، 15 أبريل 2023 12:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة