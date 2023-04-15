7 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكلى.. أبرزها النشاط البدنى وشرب الماء

تلعب كليتنا دورًا مهمًا في تصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم، وإنتاج الهرمونات التي تنظم وظائف الجسم المختلفة، يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي وترطيب مناسب في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الكلى، وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
فيما يلي بعض نصائح الخبراء للحفاظ على صحة الكلى
1. النشاط البدنيالتمرين بانتظام يقلل من فرصة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ، يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب ، وكلها ضرورية لتجنب تلف الكلى، يمكنك تحسين صحتك عن طريق المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو حتى ممارسة الرياضات مثل التنس.
2. إدارة مستوى السكر في الدميعد مرض السكري سببًا رئيسيًا لتلف الكلى ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى بمرور الوقت، ما يقلل من قدرتها على العمل بشكل صحيح. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن تتراكم الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم ، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية. ومع ذلك ، من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية ، من الممكن تقليل مخاطر تلف الكلى والمضاعفات الأخرى المرتبطة بمرض السكري. ب
3. توخي الحذر مع المضادات الحيوية
إذا كنت تستخدم المضادات الحيوية بشكل متكرر، فقد تضر بكليتيك حتى لو كنت بصحة جيدة ، فلا يزال ذلك ممكنًا ، إذا كانت الكليتان لا تعملان كما ينبغي، فهذا يكون أكثر خطورة لا تأخذها إلا إذا نصحك طبيبك بأخذها.
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