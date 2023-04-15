وفاة شخص وإصابة 21 آخرين إثر انتشار عدوى فطرية نادرة فى مصنع ورق أمريكى

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أعلن مسئولون محليون فى ولاية ميشيجان الأمريكية، اليوم السبت، وفاة شخص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين في أحدث حصيلة بسبب تفشى عدوى فطرية نادرة فى أحد المصانع.



ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -في تقرير على موقعها الإلكترونى- عن مسؤولي الصحة العامة في ميشيجان، وجود 21 حالة إصابة مؤكدة و76 حالة محتملة بالفطر الأرومى حتى الآن تم تحديدها ترتبط بمصنع الورق فى منطقة إسكانابا بولاية ميشيجان الذى يعمل فيه 800 شخص.



وأوضحت الصحيفة أن الفطريات التي تنمو في الخشب المتحلل لا تنتقل من شخص لآخر، لكن الأشخاص الذين يستنشقون الجراثيم المنبثقة من الفطريات يمكن أن يصابوا بالعدوى التي تعتبر نادرة بشكل كبير، ففي 2019 أصيب بها 240 شخصا على مستوى العالم.



ولفتت الصحيفة إلى أن أعراض العدوى تتضمن الحمى والتعب والسعال، ويمكن أن تصل مضاعفات الإصابة إلى التأثير الشديد على الرئتين والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.