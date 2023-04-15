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وزير الخارجية يطلع منسق الاتحاد الأوروبى على جهود مصر لوقف العنف في السودان

السبت، 15 أبريل 2023 09:57 م
وزير الخارجية يطلع منسق الاتحاد الأوروبى على جهود مصر لوقف العنف في السودان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى
أحمد جمعة

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صرح السيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم السبت من جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان، حيث حرص وزير الخارجية على اطلاع المسئول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق .
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السيد جوزيب بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

سامح شكرى

الخارجيه المصريه

جوزيب بوريل

الاتحاد الاوروبى

السودان

حميدتى

قوات الدعم السريع

الجيش السودانى

اخبار السودان



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