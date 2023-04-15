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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة الجمعة، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.