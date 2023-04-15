كما تطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.