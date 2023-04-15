وجاء في بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكىي التقى اليوم مع الأمين العام للحزب الشيوعى ورئيس فيتنام نجوين فو ترونج فى هانوى.



وتابع البيان أن بلينكن سلط الضوء على المسار الإيجابى للشراكة بين الولايات المتحدة وفيتنام، بما في ذلك مشاركة فيتنام في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وجدد الوزير التأكيد على رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيادة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، كما ناقش الرئيس والأمين العام في مكالمتهما في 29 مارس. وناقش الأمين العام والوزير أهمية وجود منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة ومرنة وسلمية.