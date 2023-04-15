وقال الإريانى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "أن التقدم المُحرز في عملية تبادل المختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثى، خطوة إيجابية طال انتظارها على طريق بناء الثقة وإبداء حسن النوايا بين الطرفين، وصولاً لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام".

وأشار الإريانى إلى أن مشاهد تبادل المختطفين استطاعت رسم الابتسامة على وجوه آلاف الأسر في عموم مناطق اليمن، وزرعت الأمل وأعادت روح التفاؤل فى نفوس ملايين اليمنيين بإمكانية صناعة السلام بعد أن أرهقتهم سنوات الحرب التى فجرها الانقلاب.