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وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى السودان

السبت، 15 أبريل 2023 04:34 م
وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى السودان وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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يتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التى تشهدها منذ صباح اليوم. 
 
وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين فى السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.
 
وتهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.
 
 

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