معاينة موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم الصحراوي، والذي أدى لإصابة 10 أشخاص، لكشف ملابسات الحادث، وتم معاينة السيارة وتحديد حجم التلفيات التي لحقت بها، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات.

كما استمع رجال المباحث لأقوال السائق والمصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، لتنحرف السيارة عن الطريق، وتتعرض للانقلاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، بطريق الفيوم الصحراوي في الجيزة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى موقع الحادث، و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى، للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

تبين من خلال الفحص أن سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.