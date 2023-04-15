مطبخ الخير بقرية 30 يونيو فى سيناء يزيد عدد وجبات الإفطار إلى 1000يوميا..صور

شمال سيناء - محمد حسين

نجحت مبادرة "مطبخ الخير"، التى ينفذها للعام الثانى على التوالى شباب قرية 30 يونيو التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، فى رفع عدد وجبات الإفطار المجانية اليومية من 200 إلى 1000 وجبة يوميا تصل للمستحقين فى منازلهم.

وقال أحمد مقبل، منسق المبادرة لـ"اليوم السابع"، إنهم كمجموعة عمل تطوعي فوجئوا بكم التجاوب مع مبادرتهم من فاعلى الخير أبناء القرية، لافتا إلى أنهم بدأوها بعدد 200 وجبة، ثم ارتفع العدد ووصل إلى 520 وجبة، وفى أواخر شهر رمضان ارتفع العدد ليصل إلى 1000 وجبة.

وأضاف أنهم فى حالة عمل بمطبخ الخير على مدار اليوم، لافتا إلى أنه ليلا يتم تجهيز المؤن اللازمة للمطبخ، وتأمين ما يكفى كل الوجبات، وينطلق العمل صباحا فى المطبخ كلا يقوم بدوره، وعصرا تبدأ عملية التوزيع على الأسر المستحقة.

وأشار إلى أن مطبخ الخير يتواصل للعام الثانى على التوالى، بتعاون الشباب وأهالى القرية و2 من الجمعيات الأهلية بالقرية تحت إشراف ومتابعة مديرية التضامن الإجتماعى، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بمقر إحدى الجمعيات وسط قرية 30 يونيو، وتحويله لمطبخ متكامل طوال شهر رمضان، وبدورهم شارك الأهالى فى احضار الأفران وأنابيب البوتجاز من البيوت، واستقبال كافة الاحتياجات لمتطلبات مطبخ الخير والتى يقدمها الأهالى من بيوتهم كلا بما يستطيع.

وقال إنه يقوم بهذا الجهد التطوعى أكثر من 20 شابا، يعاونهم كبار سن وفتيان وفتيات صغار بعملية الطبخ، موضحا أن التوصيل للوجبات يتم حتى باب المنزل لبعض الأسر وتسليمها لمندوب للتجمعات السكانية ذات الخصوصية .

وتابع أن فكرة مطبخ الخير، كانت انطلاقته العام الماضى فى قريتهم بمساعدة مؤسسات أهلية كبرى زرعت الفكرة، ولما تعذر توفير دعمهم هذا العام الأهالى قرروا أن لا تتوقف الفكرة والمبادرة وتستمر واتحدت جهودهم على استمرارها وتعاهدوا أن تبقى يورثونها كفكرة خير لأبنائهم بحيث أنه فى كل شهر رمضان يقام المطبخ ويوفر الوجبات للمستحقين.

يذكر أنه شهدت شمال سيناء طوال شهر رمضان مبادرات خيرية منوعة لتوفير وجبات إفطار للأسر المستحقة بكافة مناطق المحافظة، فضلا عن 3 موائد رحمن فى مدينة العريش بمناطق المساعيد ووسط المدينة وحى عاطف السادات.



اثناء الاعداد للوجبات



اثناء العمل



اعداد الطبيخ



الجميع يعمل



تغليف الوجبات



جانب من التجهيز



شباب متطوعون



عملية الطبخ



فريق عمل



من التجهيزات



من مطبخ الخير



وجبات افطار