اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى

السبت، 15 أبريل 2023 11:34 ص
مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت مصر، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام.

وأكد على دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق.

 


مصر

تبادل الأسرى

الحكومة اليمنية

جماعة الحوثي

الحوثيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة