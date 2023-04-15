مركز شباب كتامة بالغربية ينظم احتفالية بختام مسابقة حفظ القرآن الكريم

الغربية عادل ضرة

شهد مركز شباب كتامة التابع لإدارة شباب بسيون بحضور السيد المهر مدير الإدارة، إقامة احتفالية المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة، حيث أقيمت مسابقة حفظ القرآن الكريم وقد شارك بها 250 من حافظي القرآن الكريم، مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث " القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن "، وقد تم توزيع الجوائز بحضور رئيس مجلس الإدارة والقائمين على تنفيذ المسابقه،تم توزيع جوائز مسابقه حفظ القران الكريم بمستوياتها الأربعة ربع القرآن الكريم، نصف القرآن الكريم، ثلاثه ارباع القرآن الكريم، القران الكريم كاملا.

أكد، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الهدف من تنفيذ المسابقة غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم واستكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب تقديم البرامج الرياضية.

أوضح وكيل الوزارة، أن المسابقة تبرز العديد من الأعضاء ذوى الاصوات الرائعة، وأصحاب القدرات فى الحفظ والتجويد وتم التحكيم بمجموعة من المختصين، حيث تم اختيار عدد من المتميزين لحضور التصفيات النهائية.