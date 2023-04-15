مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات آخر العام

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا موسعاً مع مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية، للوقوف على استعدادات المعاهد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أهمية إقرار جميع المعلمين بكل معهد، بضرورة الانتهاء من شرح منهج الفصل الدراسي الثاني لكافة المواد الدراسية ، وسرعة تشكيل كنترولات المعاهد بأفضل المعلمين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية، على أن يكون أعضاء الكنترول بنسبة معقولة ولا تؤثر على سير أعمال الملاحظة والتصحيح.

ووجه رئيس المنطقة بضرورة توفير المناخ التربوي الملائم للإجابة، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتحري الدقة والمراجعة أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة ، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان.