اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير المكتب الثقافى بالسعودية يشارك فى تكريم طلاب مصر الفائزين بمسابقة القرآن

السبت، 15 أبريل 2023 02:23 م
مدير المكتب الثقافى بالسعودية يشارك فى تكريم طلاب مصر الفائزين بمسابقة القرآن جانب من إحتفالية التكريم
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور أشرف العزازي الملحق الثقافي المصري مدير المكتب الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية في تكريم الطلاب والطالبات بمدارس المسار المصري الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وكان في استقباله قيادات المدارس وعلى رأسهم علي المحمود  كما حضر الحفل لفيف من منسوبي التربية والتعليم بالمسار المصري وكذلك العديد من قادة وقائدات المدارس.
 
جاء اهتمام وحرص الدكتور أشرف العزازي للمشاركة في تكريم الطلاب المصريين حتي يشعر أبناء الجالية المصرية في المملكة باهتمام حكومة بلادهم بهم و حرصه على تكريم المتميزين يهدف إلى إعلاء قيم التميز والتفوق لدى جموع أبناء الجالية المصرية، لتحفيز الطلاب وحثهم على التفوق وتحسين ادائهم وتطوير مهاراتهم ولغرس حب الانتماء لوطنهم الأم.
 
وقد رحب الدكتور أشرف العزازي بالحضور وأثنى سعادته على الجهد المبذول من مسئولي المدرسة على ما يقدمونه للطلاب المصريين من رعاية وخدمة تعليمية متميزة متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح ، وأشاد بتميز الطلاب. 
 
كما رحب بأولياء الأمور وشكرهم على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بمستوى أبنائهم وتفوقهم في العملية التعليمية، كما أشاد بدور المعلمين المصريين العاملين بالمدارس وشكر القامات السعودية المشرفة على هذا الصرح التعليمي، وقد استمع لمجموعة من التلاوات المميزة لبعض الطلاب، فقد تلا الطالب عبد العزيز المالكي بصوته الشجي آيات بينات من سورة فاطر، وكذلك الطالبة مريم شريف تلت آيات عطرات من سورة الحشر، وقد تلت الطالبة سارة شريف آيات بينات من سورة البقرة، وقد ألقى الطالب أحمد عبد الغني قصيدة شعرية رائعة في فضل القرآن وشرف حفظه، كما ألقى الطالب أنس عبد الرحيم بصوته الندي أنشودة رائعة أثنى عليها الحضور، كما كان للطفله رقية عبد الحميد مشاركة رقيقة كرقتها تفاعل معها الحضور 
 
واختتم الحفل بتلاوة رائعة من الطالب محمد علي محمود من المرحلة الابتدائية، وابتهالات دينية للدكتور أحمد شوشة وسط إشادة كبيرة من الجميع.
 
2e733bd7-ad1d-4855-a6c0-e4c7fc46c959
 

 

4fdc4dd5-7c75-4170-9de6-8cc4ba327520
 

 

91fa9423-f1ee-43df-9f2d-8e8ddbfa34d6
 

 

15886cc5-8bf0-4c28-b841-b4cbeab6a630
 

 

 


السعودية

مسابقة القران الكريم

المكتب الثقافى المصرى

المملكة العربية السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة