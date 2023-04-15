محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعدادات للاحتفال بالأعياد بفتح الحدائق والمتنزهات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم و عيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على شن الحملات التموينية على المخابز خلال فترة الأعياد، وشن حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وتوفير ملابس العيد في معارض فرحة العيد في أماكن معارض أهلا رمضان.

كما أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الأجازات والأعياد.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الاجازة، مع الاستعداد لموسم توريد القمح، وتيسير كل الإجراءات لاستقبال القمح من صغار المزارعين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشداً المواطنين التواصل من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام" 114- 0473220792"، موجها التهنئة للشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة، بمناسبة أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، والفطر المبارك.