محافظ شمال سيناء: احتفالات مختلفة هذا العام بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى تحرير سيناء يوم 25 ابريل الجارى، وهو يوم العيد القومى للمحافظة ستكون بنمط مختلف وتشهد افتتاحات منوعة بكافة مناطق المحافظة لمشروعات تنموية جديدة.

وأشار المحافظ أن الاحتفالات يتخللها انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن فى عودة لممارسة كافة الأنشطة والفعاليات بشكل طبيعى وبمشاركة هجانة من كل المحافظات.

وأشار أنه سيتم التركيز على الافتتاحات بقرى الشيخ زويد التى تطهرت من الإرهاب وعادت لها الحياة بشكل طبيعى وتشمل الافتتاحات مدارس ووحدات صحية ومحطات تحلية مياه فضلا عن عودة البنية التحتية من خطوط كهرباء ومحولات.

وقال إنه ستشهد الاحتفالات تسليم 50 قطعة أرض فى تقسيم جنوب الريسة لأهل منطقة ميناء العريش وسيتم تسليم عدد من الرخص أيضا للمواطنين الراغبين فى البناء داخل المدينة بديلا عن بيوتهم التى دخلت مناطق تطوير الميناء.

يشارك عددا من الشباب بشمال سيناء فى الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 ابريل، والعيد القومى للمحافظة.

وسبق ولأعلن ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مشاركة عدد من الشباب بشمال سيناء فى الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل، والعيد القومى للمحافظة.

وقال إن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية و الكشافة الجوية وفتيان الكشافة والمرشدات، وافتتاح مهرجان الهجن الرياضى.

أضاف أن الاحتفالات تتم فى كل مراكز الشباب، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية والاحتفالات فى كل مركز ومدينة من خلال الإدارات الرياضية.