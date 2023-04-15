محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة..فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، قبل قليل، التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك خلال زيارته لعدد من الكنائس، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وسط تواجد الآلاف من شعوب الكنائس.

وشملت جولة محافظة بورسعيد كنائس نيقولاس بشارع الثلاثيني، سانت أوجيني بميدان المنشية، وماري مرقس بمدينة بورفؤاد، وذلك حتي يقدم التهنئة للمسيحيين بهذا العيد المجيد.

وحرص اللواء عادل الغضبان خلال جولته علي مصافحة المُصلين، والحديث مع الأطفال وإدخال البهجة والفرحة والسرور علي قلوبهم، وذلك أثناء زيارته لكنائس المحافظة، في جولة صاحبه خلالها عمرو عثمان نائب المحافظ، وعددًا من أئمة الأوقاف والأزهر.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن هذا العيد تاريخي حيث يتعانق مع عيد الفطر وليلة القدر وشهر رمضان وشم النسيم، مؤكدًا علي ضرورة تمسك المصريين بهذا التلاحم وهذا الحب، موضحاً أن ذلك هو صمام الأمان لهذا البلد.

واستقبلت كنائس محافظة بورسعيد، اليوم السبت الآلاف من شعوبها، وأقيمت بداخلها الصلوات والترانيم، وذلك وسط انتشار أمني مكثف، وإجراءات مشددة لمنع أي محاولات للخروج عن القانون.