محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الأرثوذوكس بعيد القيامة المجيد

كتبت - مرام محمد

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، التهنئة إلى الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال حضور المحافظ ل قداس عيد القيامة بالكنيسة الأرثوذكسية بشارع مراد بالجيزة حيث كان فى استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة على أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هى الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيراً إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطى كافة التحديات.

ومن جانبه تقدم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية للمشاركة فى الإحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً بأن تنعم مصر دائماً بالمحبة والإخاء وأن يوفق قياداتها لمزيد من التقدم والنجاح.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ومديرو المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي جنوب الجيزة.