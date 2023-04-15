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محافظة أسوان تتابع مشروعات حياة كريمة بقرى وادى الصعايدة لخدمة 40 ألف نسمة

السبت، 15 أبريل 2023 01:18 م
محافظة أسوان تتابع مشروعات حياة كريمة بقرى وادى الصعايدة لخدمة 40 ألف نسمة مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تفقد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة داخل 6 قرى، حيث رافقه فى الجولة المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بجانب مديرى الشباب والرياضة والمنطقة العاشرة للطرق والكبارى وهيئة الإسعاف، بجانب مسئولى جهاز التعمير والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء.

وشملت جولة السكرتير العام المساعد، تفقد الأعمال الجارية لرصف طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم حيث تم رصف 10 كم حتى مدخل القرية، مكلفاً بإنهاء أعمال توصيل الألياف الضوئية خلال أسبوع، على أن تبدأ المنطقة العاشرة لبدء أعمال الرصف عقب أجازة عيد الفطر.

وتابع "عبد الشافى"، أيضاً مشروعات المبادرة الرئاسية ممثلة فى وحدة الإسعاف بنسبة 95 %، والمجمعين الخدمى والزراعى بنسبة تنفيذ 99 % بقرية الشهامة، وتم كذلك تفقد وحدة الإسعاف بقرية وادى عبادى بإدفو، ولوحة توزيع الكهرباء بقرية النزل التابعة لقرى الرديسية بحرى، وكذا التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بمركز شباب النزل.

ونقل السكرتير العام المساعد، تكليفات محافظ أسوان، بالإسراع بوتيرة العمل داخل مختلف قطاعات العمل العام، مع تلافى كافة الملاحظات، ووضع الحلول الجذرية لأى عوائق أولاً بأول حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات، فضلاً عن سحب الأعمال من الجهات المتقاعسة تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب.

السكرتير العام المساعد لأسوان خلال الجولة
السكرتير العام المساعد لأسوان خلال الجولة

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (1)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (1)

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (2)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (2)

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (3)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (3)

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (4)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (4)

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (5)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (5)

 

مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (6)
مشروعات حياة كريمة فى وادى الصعايدة (6)

 

 

 


حياة كريمة

اسوان

وادى الصعايدة

ادفو

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