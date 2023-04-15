لمحة قانونية.. بخطوات سهلة أزاي ترفع دعوى إلكترونيا

كتب إيهاب المهندس

لتوفير الوقت والجهد، وبمجرد ضغط زر يستطيع المحامي ان يرفع دعوي إلكترونيا عن طريق بوابة مصر الرقمية، وتتم رفع الدعوي من خلال خطوات بسيطة منها ..

1 ــ يقوم المحامي بالتسجيل على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

2 ــ يقوم المحامي بقيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية...

ـ اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

ــــــ تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات.

ـ بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

ــ يقوم المحامي بإرسال صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

ــ يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة.

ــ يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

ــ يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

ــ يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى لقلم الكتاب أو لمحكمة الموضوع.